Grêmio responde o Corinthians e lembra rebaixamento

O Grêmio foi rápido na resposta ao Corinthians pela provocação feita pelos paulistas, pelo Twitter, ironizando o técnico Luiz Felipe Scolari. Pela mesma rede social, os gaúchos responderam ao perfil do time paulista com um vídeo com os melhores momentos de um empate de 1 a 1 entre os dois times no Brasileirão de 2007. Aquele resultado rebaixou os corintianos pela Série B.

A provocação do Corinthians aconteceu minutos depois de o clube paulista ser considerado inocente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e se livrar de uma pena que poderia lhe custar quatro pontos no Campeonato Brasileiro pela escalação supostamente irregular do volante Petrus. Grêmio e Inter se colocaram como interessados.

Após o julgamento, o perfil do Corinthians no Twitter divulgou uma imagem com os dois mascotes da Olimpíada de 2016 abraçados, como se fossem os "mascotes do Brasileirão". O azul, uma das cores do Grêmio, trazia no peito os dizeres "7 x 1" em seu peito. Já o amarelo foi pintado de vermelho, cor do Internacional, e trazia em seu peito a inscrição "DVD".

A provocação ao Grêmio teve um alvo direto: Luiz Felipe Scolari. Os dizeres "7 x 1" fazem referência à goleada sofrida pelo Brasil diante da Alemanha na semifinal da última Copa do Mundo. Na ocasião, o atual técnico gremista comandava a seleção brasileira. Depois da derrota tricolor no último domingo para o Corinthians, Felipão criticou bastante a atuação do STJD no caso Petros.

Já a provocação ao Internacional é antiga e vem desde 2009. Na ocasião, durante a decisão da Copa do Brasil justamente contra o Corinthians, o então vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Fernando Carvalho, elaborou um DVD com supostos erros de arbitragem a favor do time paulista. O título ficou no Parque São Jorge e desde então a torcida corintiana não perdoa o adversário pela atitude de seu dirigente.