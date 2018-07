Grêmio restringe venda de ingressos atrás de um dos gol da Arena

O Grêmio não quer mais confusão e pretende controlar melhor seus torcedores dentro da Arena, em Porto Alegre. Pelo é isso que demonstra em seu reencontro com o Santos, do goleiro Aranha. O jogador sofreu injúrias racistas na partida do dia 28 de agosto, foi chamado de 'macaca' e hostilizado por parte da torcida gremista que estava atrás de um dos gols. Nesse setor, chamado Arquibancada Norte, para o jogo desta quinta entre as duas equipes, pelo Brasileirão, a diretoria do clube restringe a venda de ingressos e impede que os torcedores comprem mais de um bilhete - geralmente eles pudem adquirir até quatro entradas.

Aranha voltará ao palco em que foi xingado, mas confessa não alimentar nenhum constrangimento por isso. Ele levou as ofensas adiante, fez um boletim de ocorrência para que a Polícia investigue os envolvidos, como a torcedora Patrícia Moreira, de 23 anos, flagrada pelas câmeras de tevê chamando Aranha de 'macaco'. A moça foi intimada e teve de se mudar de casa por causa de perseguições populares. Semana passada, sua residência sofreu começo de incêndio provocado (em investigação), sem vítimas e rapidamente controlado.

Na esfera esportiva, o Grêmio pagou caro. O STJD julgou o episódio e decidiu, em primeira instância, excluir o clube da Copa do Brasil, dando ao Santos a vaga na disputa. O reencontro desta quinta é pelo Nacional. Mesmo contestando a decisão do Tribunal, dirigentes gremistas não querem provar do mesmo veneno. Temem novas represálias.

Os setores para a Arquibancada Norte serão vendidos somente pela internet, de acordo com o próprio clube. O torcedor terá de vincular sua compra com o CPF, de modo a deixar sua identificação registrada. O Grêmio saberá exatamente quais torcedores estarão naquele setor do estádio. Nesse lugar também ficam torcedores organizados do time, chamados Geral.