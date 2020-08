Grêmio revela 72 testes negativos para covid-19, mas deve ter desfalques no Gaúcho

O Grêmio divulgou na manhã deste sábado que todos os 72 testes de coronavírus realizados na sexta-feira nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do CT Luiz Carvalho deram negativo.

O clube informou que o único caso positivo, registrado há duas semanas, já está livre da doença conforme confirmaram dois novos testes de RT-PCR e, com isso, o atleta, que não teve o nome divulgado, foi integrado ao elenco.

"Essa nova rodada com todos resultados negativos para a Covid-19, além de nos trazer satisfação, demonstra que um processo assistido, controlado e sistemático é a medida mais eficaz para barrar a chance de contaminação da doença", explicou o médico Márcio Dornelles, um dos responsáveis pela implementação do protocolo sanitário do Grêmio.

TREINO

Na manhã deste sábado, Grêmio encerrou a preparação para a semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. No domingo, o time tricolor encara o Novo Hamburgo, às 19 horas, neste domingo. A prefeitura de Porto Alegre liberou a realização de jogos na capital gaúcha e, assim, a equipe do técnico Renato Gaúcho voltará a jogar em sua arena.

A última atividade antes da partida teve como foco os trabalhos técnicos em campo reduzido, assim como ajustes de detalhes para o confronto e treinos de conclusão a gol. Os jogadores também treinaram jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.

O Grêmio não tem mais atletas infectados pelo vírus, mas deve entrar em campo desfalcado de Paulo Miranda e Thaciano. O zagueiro sofreu uma lesão muscular e a tendência é de que fique fora por duas semanas. Já o meio-campista sentiu dores no tornozelo na última partida e dificilmente terá condições de jogo.