Grêmio revela acerto com Ronaldinho Gaúcho e aguarda o Milan

O Grêmio está otimista com a possibilidade de contar com Ronaldinho Gaúcho no seu elenco em 2011. Nesta quarta-feira, o presidente Paulo Odone revelou que já chegou a um acordo salarial. Assim, o clube gaúcho precisa obter a liberação do astro junto ao Milan para anunciar a sua contratação.

"Da parte do Grêmio com o Ronaldinho já está tudo acertado. O que falta agora é o Assis buscar junto ao clube italiano a liberação do jogador. O importante é que o Ronaldinho deseja voltar ao Grêmio onde é sua casa, onde ele surgiu para o futebol", afirmou o dirigente, em entrevista à RBS TV.

Assim, o retorno de Ronaldinho Gaúcho está muito próximo de acontecer, já que o clube gaúcho conseguiu viabilizar financeiramente o futuro salário do jogador. Agora, porém, o Grêmio terá que contar com a boa vontade da diretoria do Milan e o poder de convencimento de Assis, empresário e irmão do jogador, para ter o astro em janeiro de 2011.

Ronaldinho Gaúcho tem contrato com o Milan até junho de 2011, mas perdeu espaço na equipe e tem ficado apenas no banco de reservas. Formado nas categorias de base do Grêmio, ele ganhou as suas primeiras chances entre os profissionais em 1998. Pela equipe, foi campeão da Copa Sul e do Campeonato Gaúcho em 1999, com 68 gols marcados em 141 partidas. Após imbróglio, deixou o clube gaúcho em 2001 para defender o Paris Saint-Germain. Agora, parece estar muito perto de ter o seu retorno anunciado.