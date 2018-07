Grêmio sai na frente na decisão do Campeonato Gaúcho

Como marcou três vezes na casa do adversário, o Grêmio pode perder por 1 a 0 ou 2 a 1 e mesmo assim fica com o título no jogo de volta. Qualquer empate dá o título aos gremistas. Novo 3 a 2, desta vez para o Inter, leva a decisão para os pênaltis.

Ainda abalado pela eliminação da Libertadores no meio de semana, p Inter apresentou muitas falhas no Gre-Nal deste domingo. Os principais problemas foram em saídas de bola e com a zaga. Mesmo assim, o time colorado saiu na frente. Aos 8 do primeiro tempo, D''Alessandro fez o cruzamento pela esquerda, Sóbis tocou para Andrezinho, que bateu com categoria, abrindo o placar.

Aos 38, Fábio Rochemback fez lançamento perfeito. Junior Viçosa - titular no lugar de Borges - aproveitou e marcou o primeiro do Grêmio. A virada aconteceu logo aos 39 segundos do segundo tempo. Leandro, com um chute no canto de Renan, foi o autor do gol.

Renato Gaúcho mudou o esquema tático. Colocou Escudero mais à frente, formatando o 4-3-3. Falcão também mexeu. Tirou ao mesmo tempo Sóbis e D''Alessandro e colocou Oscar e Cavenaghi. Lesionado, Rodolfo deu lugar a Neuton no Grêmio.

Aos 36 minutos, o Inter se recuperou. Kleber cruzou, Damião tocou de cabeça, a bola desviou em Gilson e entrou. Mas, aos 41, Viçosa, o nome do jogo, recebeu livre, atrás dos zagueiros, e tocou de cabeça por cima do goleiro Renan, que estava adiantado. No final, Escudero ainda foi expulso.

FICHA TÉCNICA:

Grêmio 3 X 2 Internacional

Grêmio - Marcelo Grohe; Mário Fernandes, Vilson, Rodolfo (Neuton) e Gilson; Fábio Rochemback, Fernando, Escudero e Douglas (Lúcio); Leandro (Lins) e Júnior Viçosa. Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional - Renan; Nei, Bolívar, Rodrigo e Kleber; Bolatti, Tinga, Andrezinho e D''Alessandro (Oscar); Rafael Sobis (Cavenaghi)e Leandro Damião. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

Gols - Andrezinho, aos 8, e Junior Viçosa, aos 38 minutos do primeiro tempo; Leandro, aos 39 segundos, Leandro Damião, aos 36, e Junior Viçosa, aos 41 minutos do segundo tempo, do segundo tempo.

Árbitro - Jean Pierre Lima.

Cartões amarelos - Rodrigo, Bolívar, Bolatti, Nei, Tinga, Fernando e Neuton.

Cartão vermelho - Escudero.

Renda - R$ 685.330,00.

Público - 23.391 torcedores.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.