Grêmio se espelha em europeus e lança o Arena Tour

PORTO ALEGRE - Ampliando as fontes de sua receita, o Grêmio lança nesta sexta-feira o Arena Grêmio Tour, que possibilita aos torcedores visitarem locais emblemáticos e simbólicos da nova casa gremista, como os vestiários e o gramado da Arena. Com 70 minutos de duração, o Tour funcionará a partir do dia 13/12, de quarta a domingo, das 10h às 17h, com até 50 pessoas por grupo que serão acompanhados por guias bilíngues durante o trajeto.

O passeio é dividido em duas etapas. Na primeira, a história do clube terá destaque, ao retratar as conquistas, feitos e curiosidades, e contempla as áreas mais altas da Arena, como as cabines de imprensa. A partir daí, o roteiro segue por áreas onde a maioria dos torcedores nunca teria acesso, como a tribuna de honra, a zona mista, os vestiários, a sala de aquecimento e a beira do campo, podendo ser fotografadas pelos visitantes.

SERVIÇO:

Ingressos: Crianças até cinco anos não pagam e com idade entre seis e 12 anos pagam somente meia entrada.

Adultos pagam R$30,00

Sócio Ouro e Diamante: R$20,00

Estudante, idosos, crianças de 6 a 12 anos, Passaporte Arena, Sócio migrado, PCD's e acompanhantes: R$15,00

Plano Família: R$75,00 (4 pessoas da mesma família)

Máximo de 50 pessoas por grupo

A compra do ingresso pode ser feita através do telefone 51 3181 0278 ou pelo email contato@arenadogremiotour.com.br