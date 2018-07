Grêmio se reapresenta após goleada e inicia preparação para encarar o Bahia

Depois da excelente goleada sobre a Chapecoense por 6 a 3, fora de casa, na quinta-feira, o elenco do Grêmio já retornou a Porto Alegre nesta sexta e iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, segunda, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade desta sexta-feira foi realizada de maneira separada para dois grupos. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, jogadores que não foram escalados ou entraram no segundo tempo, como Maicon, Jailson, Beto da Silva, Bruno Rodrigo, Fernandinho, Machado e Lincoln, foram a campo fazer um circuito de corrida.

E, se a fase do Grêmio já é boa, pode ficar ainda melhor para segunda-feira: gripado e substituído por Rafael Thyere na quinta, o zagueiro Pedro Geromel deve se recuperar até lá e provavelmente terá condições de jogo.

Outro reforço, ao menos no banco, será a presença do equatoriano Miller Bolãnos, recuperado de lesão e que deve ser novamente relacionado para o duelo com o Bahia. O técnico Renato Gaúcho começa a indicar o time que escalará neste sábado, a partir das 9h30, quando comanda mais um treino no Grêmio, vice-líder do Brasileirão com apenas um ponto a menos do que o Corinthians.