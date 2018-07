Grêmio se reapresenta após título e terá time sub-19 na rodada final

Dois dias após se sagrar tricampeão da Copa Libertadores, o time do Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira, visando a última partida no Brasileirão. Os principais jogadores estão de folga, ainda no clima de celebração pela conquista. Assim, a equipe jogará com uma formação alternativa no domingo.

Renato Gaúcho deve contar somente com reservas, atletas de transição e até com jogadores do time sub-19 diante do Atlético Mineiro, no domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Mas, nesta sexta, quem coordenou as atividades foi o técnico César Bueno, que já havia liderado a equipe no duelo contra o Santos. Pela manhã, ele comandou coletivo em que compôs a equipe titular com Bruno Grassi; Raul, Ruan, Emanuel e Conrado; Balbino, Machado, Jean Pyerre, Lucas Poletto e Dionathã; Batista.

Ao longo da atividade, Bueno fez testes. Ele deu oportunidades a Felipe, Pepê e Maicon. O volante foi o único jogador do time principal a participar da atividade. Maicon está voltando de lesão e está inscrito para defender o Grêmio no Mundial de Clubes da Fifa, daqui a duas semanas.

Depois da atividade desta sexta, os jogadores do Grêmio vão embarcar neste sábado para a capital mineira.

Confira a lista dos relacionados do Grêmio:

Goleiros: Breno e Bruno Grassi;

Zagueiros: Emanuel, Ericson e Ruan;

Laterais: Conrado, Felipe, Guilherme Guedes e Raul;

Volantes: Balbino, Lucas Araújo e Machado;

Meias: Jean Pyerre, Matheusinho e Patrick;

Atacantes: Batista, Dionathã, Lucas Poletto, Pepê e Vico.