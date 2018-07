Grêmio se reapresenta com reservas e promessa da base em treino

O Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira, um dia depois da derrota para o Avaí, com um treino para os reservas e uma promessa da base na atividade. O time gaúcho volta a campo somente na quinta-feira para enfrentar o Flamengo, rival direto na briga pela vice-liderança do Brasileirão, fora de casa.

O elenco gremista se apresentou no CT Presidente Luiz Carvalho nesta tarde, quando somente os reservas foram a campo. Os titulares fizeram trabalho de recuperação física. Os demais participaram de um coletivo contra a equipe sub-20. Destaque da base, o meia Patrick foi uma das novidades da atividade.

O time profissional foi escalado com Bruno Grassi; Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Bressan, Kaio, Lincoln e Patrick; Everton. Enquanto os reservas participavam do coletivo, titulares como Lucas Barrios e Pedro Rocha, correram ao redor do gramado. Eles tiveram a companhia de Beto Silva, Douglas e Jael.

Menos de 24 horas depois da derrota por 2 a 0 para o Avaí, em casa, o time gaúcho ainda digeria o terceiro revés seguido no Brasileirão, nesta segunda. E o zagueiro Pedro Geromel afirmou que o resultado foi "atípico" e descartou que o time já desistiu de brigar pelo título do Brasileirão, por estar disputando também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

"A gente jogou na terça, pela Libertadores. Então, já estávamos 100% focados no Brasileirão. Temos quatro jogos pela frente para conseguirmos o máximo de pontos. Estamos em terceiro lugar ainda, mesmo após três derrotas seguidas, por causa da gordura que acumulamos", comentou o defensor.

Geromel, contudo, não deixou de lamentar a derrota de domingo, diante da torcida. "Infelizmente, o goleiro deles pegou tudo. Fez a melhor partida da carreira dele. Fizemos de tudo para ganhar", declarou.