Grêmio se reapresenta e Felipão estuda trocar peças do time

Após folgar no domingo, no dia seguinte da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, o elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no Estádio Olímpico, e iniciou a preparação para o jogo com o Sport, quarta-feira, em casa, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari começou a pensar nas mudanças que precisará realizar no time titular.

No último sábado, Felipão repetiu pela primeira vez a escalação do Grêmio de uma partida para outra. Isso, porém, não poderá acontecer diante do Sport, pois o treinador perdeu três jogadores para o duelo. O goleiro Marcelo Grohe foi convocado por Dunga para defender a seleção brasileira principal, enquanto Luan e Matheus Biteco acabou sendo chamado por Alexandre Gallo para a seleção olímpica.

Biteco é reserva, mas Grohe e Luan vinham sendo titulares no Grêmio. Agora, Felipão terá que optar entre Tiago e Léo para a meta gremista, enquanto Alan Ruiz e Giuliano disputam a posição de Luan no setor ofensivo do time gaúcho.

Nesta segunda-feira, porém, Felipão não indicou os nomes dos substitutos. Os titulares diante do São Paulo fizeram um trabalho regenerativo no vestiário e de corrida no campo suplementar. Já o restante do elenco treinou no campo.