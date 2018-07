Grêmio se reapresenta e volante Edinho volta a trabalhar com o elenco Foram três dias de descanso até que o elenco do Grêmio se reapresentasse na tarde desta quarta-feira, no CT Luiz de Carvalho. Sem jogo no fim de semana, o clube aproveita para cuidar da forma física dos jogadores, que neste retorno às atividades fizeram apenas um treino regenerativo.