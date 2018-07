Grêmio se reforça com Willian José e Alex Telles

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio anunciou nesta quinta-feira os dois primeiros reforços para a próxima temporada. O clube gaúcho confirmou as contratações do atacante Willian José e do lateral-esquerdo Alex Telles. Os dois jogadores serão apresentados nesta tarde, às 16h30, na sala de conferências do Estádio Olímpico.

Dado como certo no Santos anteriormente, Willian José revelou na noite de quarta-feira, após a conquista do título da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, que estava trocando o clube do Morumbi pelo Grêmio. Centroavante, ele deve disputar uma vaga no comando do ataque do time gaúcho com André Lima e Marcelo Moreno.

O atacante, de 21 anos, iniciou a sua carreira no Grêmio Barueri, que durante um período teve o nome de Grêmio Prudente. Em 2011, ele fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou o título do Mundial Sub-20.

Alex Telles, de 20 anos, surgiu no Juventude e chamou a atenção do Grêmio, que conseguiu tirá-lo do clube do interior gaúcho.