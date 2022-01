Grêmio sofre gol no fim e empata com Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho

Na despedida do time de transição, o Grêmio não conseguiu manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho ao empatar com o Brasil de Pelotas, por 1 a 1, na tarde deste sábado, no Bento Freitas, pela segunda rodada.

Apoiado pela torcida, que compareceu em bom número ao Bento Freitas, o Brasil parecia disposto a aproveitar o time alternativo do Grêmio para somar a primeira vitória. Ninguém, porém, conseguia criar grandes lances.

Tanto que a primeira boa oportunidade aconteceu apenas aos 32 minutos. Vini Paulista arriscou de fora da área e mandou rente a trave. A resposta xavante veio na sequência em finalização cruzada de Joanderson. Mas foi só.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Elias recebeu lançamento dentro da área e chegou antes de Marcelo, sendo derrubado pelo goleiro. O próprio atacante cobrou e fez seu terceiro gol no Gauchão.

A partida ficou aberta e os dois times tiveram boas chances na sequência. Luizinho cruzou e Marllon, com o gol aberto, acertou o travessão do Grêmio. A resposta veio no contra-ataque, mas Vini Paulista também parou na trave.

A pressão xavante se intensificou nos minutos finais e o empate veio aos 40. Luizinho invadiu a área, Felipe Albuquerque tentou tirar e a bola sobrou para Paulo Vitor bater na saída do goleiro. Já nos acréscimos, o autor do gol do Brasil recebeu o segundo amarelo e foi expulso.