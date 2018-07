Grêmio sofre gol no fim e só empata com Novo Hamburgo em amistoso

No que depender dos primeiros testes do Grêmio em 2015, a torcida pode ficar preocupada para esta temporada. Depois de uma difícil vitória sobre o sub-20 do Gramadense, garantida só após a entrada dos reservas no segundo tempo, nesta quarta-feira a equipe não passou de um empate por 2 a 2 diante do Novo Hamburgo, no último dia de pré-temporada em Gramado.

Como no confronto do último fim de semana, a dupla de ataque formada por Barcos e Marcelo Moreno decepcionou e os jogadores mostraram que precisarão de muitos ajustes para conseguirem atuar juntos. Para piorar, o volante Ramiro se lesionou durante a atividade e preocupa.

Nesta quarta, Felipão escalou o Grêmio com: Tiago; Matias Rodríguez, Gabriel Silva, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Ramiro, Fellipe Bastos, Douglas e Luan; Marcelo Moreno e Barcos. Uma das novidades da equipe, entrando na vaga de Lincoln, Luan foi o responsável pela inauguração do placar aos 19 minutos, após passe de Marcelo Moreno.

O Grêmio era dominante na partida, mas a partir do gol caiu de produção e permitiu o empate. Aos 37 minutos, Gabriel Silva vacilou e tocou contra o gol de Tiago após cruzamento de Paulinho. Mas ainda no primeiro tempo, o Grêmio voltou a ficar na frente. Desta vez Luan tocou para Marcelo Moreno, que marcou o segundo.

Para a etapa final, Felipão fez algumas mudanças e alterou o esquema, tirando Barcos e deixando a equipe só com um centroavante. O desempenho, então, caiu. O Novo Hamburgo passou a dominar as ações e criou as principais oportunidades, até finalmente chegar ao empate aos 43 minutos. Paulinho rolou para Warley, que bateu bonito, com estilo, da entrada da área, sem chances para Tiago.