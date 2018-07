Grêmio supera Corinthians e Flamengo e lidera Ranking Nacional de Clubes

RIO - A CBF divulgou nesta sexta-feira o Ranking Nacional de Clubes de 2013 com um novo líder em relação ao ano passado. Mesmo sem nenhum título na temporada, o Grêmio assumiu a primeira colocação, que era do Fluminense em 2012. Com 15.286 pontos, os gaúchos aparecem pouco à frente do Corinthians, que manteve a segunda colocação, com 15.048, e o do Flamengo, terceiro colocado, com 14.976.

Este foi o segundo ano consecutivo em que a CBF adotou um novo regulamento para o ranking. Diferentemente do que acontecia até 2011, a entidade passou a levar em conta apenas as competições disputadas nos últimos cinco anos, sendo que o campeonato mais recente possui peso maior do que os anteriores. Antigamente, o critério adotado considerava todos os torneios nacionais desde 1959, ano em que os campeonatos abrangendo clubes de todo o País passaram a ser realizados.

Campeão brasileiro em 2013, o Cruzeiro melhorou um pouco sua colocação, subiu duas posições, mas terminou apenas em oitavo. Campeão da Libertadores, o Atlético-MG não teve grandes resultados em campeonatos nacionais e, por isso, caiu de 12.º para 15.º. Mas a maior surpresa ficou mesmo por conta do Grêmio, que chegou à liderança sem nenhuma conquista no ano.

Campeão do Brasileirão em 2012 e líder do ranking no ano passado, o Fluminense foi prejudicado por ter terminado na zona de rebaixamento do campeonato desse ano e caiu para quinto colocado. O Vasco, que também terminou entre os quatro últimos, no entanto, está logo à frente, em quarto.

Outros grandes clubes aparecem bem abaixo no ranking, caso do Palmeiras, campeão da Série B, que é o 11.º. Logo atrás, em 12.º, está o Botafogo, que obteve vaga na Libertadores do ano que vem. Além dos time já citados, Internacional (6.º), São Paulo (7.º), Santos (9.º) e Atlético-PR (10.º) completam os dez primeiros colocados.

O Ranking Nacional de Clubes influi no sorteio da Copa do Brasil, com seus primeiros colocados se tornando cabeças de chave da competição. A pontuação somada de todos os times de cada estado representa os pontos da federação correspondente. O Ranking Nacional de Federações traz a de São Paulo na primeira colocação, com 100.001 pontos, seguida pela do Rio, com 64.687, e a de Minas Gerais, com 40.797.

Confira os dez primeiros do Ranking Nacional de Clubes de 2013:

1.º Grêmio, 15.286 pontos

2.º Corinthians, 15.048

3.º Flamengo, 14.976

4.º Vasco, 14.426

5.º Fluminense, 14.344

6.º Internacional, 13.856

7.º São Paulo, 13.712

8.º Cruzeiro, 13.512

9.º Santos, 12.980

10.º Atlético-PR, 12.952