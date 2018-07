Grêmio supera o Atlético-PR por 3 a 1 e assume a 4.ª posição do Brasileirão

Veja também:

SÉRIE A - Classificação | Calendário/Resultados

O Grêmio soma agora 57 pontos, um a mais que o Atlético, quinto colocado. O Botafogo, com 56, poderá desbancar as duas equipes e subir para a quarta posição se vencer o Internacional, que jogará com reservas, domingo, no Engenhão.

Com o mesmo objetivo de se aproximar dos líderes do campeonato, Grêmio e Atlético fizeram um duelo nervoso neste sábado. Empurrado pela torcida, o time gaúcho começou melhor e abriu o placar aos 13 minutos. Após cruzamento de Douglas, André Lima escorou de cabeça para o zagueiro Neuton completar para o fundo das redes.

A reação do Atlético veio aos 19 minutos, em cobrança de pênalti. Guerrón foi derrubado pelo mesmo Neuton dentro da área gremista. Paulo Baier converteu a penalidade com um chite forte no meio do gol, superando o goleiro Victor, da seleção brasileira.

No segundo tempo, outro pênalti fez os torcedores levantarem da arquibancada. Aos 13 minutos, Rhodolfo derrubou Edilson dentro da área do Atlético. Douglas cobrou a penalidade no canto esquerdo, deslocando o goleiro e marcando o segundo dos donos da casa.

A vantagem do Grêmio obrigou o Atlético a ir para o tudo ou nada, o que aumentou o ritmo do jogo. Mais recuado, o time da casa passou a atuar no contra-ataque, enquanto os visitantes tentavam pressionar, cercando a área anfitriã.

A estratégia do Atlético acabou sendo neutralizada nos instantes finais do jogo. Aos 43 minutos, Diego Clementino recebeu na entrada da área, driblou o defensor adversário e chutou no canto esquerdo do goleiro Neto, para marcar o terceiro gol dos gremistas e selar a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 17 horas, para a 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão. O Grêmio vai duelar contra o ameaçado Guarani, em Campinas, enquanto o Atlético visitará o Ceará, no Castelão.

GRÊMIO - 3 - Victor; Edilson (Ferdinando), Paulão, Neuton e Fábio Santos; Fábio Rochemback, Adilson, Lúcio e Douglas (Gilson); Júnior Viçosa (Diego) e André Lima. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-PR - 1 - Neto; Wagner Diniz (Maikon Leite), Manoel, Rhodolfo e Paulinho; Chico, Deivid, Paulo Baier, Branquinho (Ivan González) e Guerrón; Nieto. Técnico: Sérgio Soares.

Gols - Neuton, aos 13, e Paulo Baier (pênalti), aos 18 minutos do primeiro tempo. Douglas (pênalti), aos 13, e Diego, aos 43 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Neuton (Grêmio); Nieto, Manoel, Branquinho, Wágner Diniz, Rhodolfo, Paulo Baier, Chico, Guerrón e Deivid (Atlético-PR); Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho (Fifa/SP); Renda - R$ 573.658,50; Público - 27.044 pagantes (30.117 total); Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).