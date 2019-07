Grêmio supera Bahia em Salvador e está na semifinal da Copa do Brasil

O Grêmio calou mais de 45 mil pessoas na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira ao garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Bahia, por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Alisson, no segundo tempo.

Na partida de ida das quartas de final, realizada em Porto Alegre, na semana passada, os dois times empataram por 1 a 1. Com a vaga já garantida, o Grêmio aguarda quem passar de Flamengo e Athletico-PR, que se enfrentam ainda nesta quarta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mesmo atuando diante de uma Fonte Nova lotada, o Grêmio começou a partida encurralando o Bahia e criou a primeira chance logo aos cinco minutos, quando Matheus Henrique aproveitou sobra de escanteio e bateu por cima.

Apesar de ter muito mais posse de bola, o Grêmio tinha dificuldades para criar lances de perigo diante de um Bahia bem postado. Cortez cruzou rasteiro e a bola ia de encontro a André se a zaga adversária não chegasse antes para tirar.

Aos poucos, o Bahia conseguiu equilibrar as ações e criou duas boas oportunidades. Na primeira, Lucas Fonseca ficou com a sobra após cruzamento e bateu rasteiro. Paulo Victor fez grande defesa. Na sequência, Artur finalizou com perigo para fora.

No finalzinho do primeiro tempo, Jean Pyerre passou por dois marcadores e tocou para André, que girou em cima de Lucas Fonseca e bateu rasteiro. Com as pontas dos dedos, Douglas Friedrich espalmou para escanteio.

Logo no começo do segundo tempo, Jean Pyerre sofreu falta próxima entrada da área, mas desperdiçou a cobrança ao acertar a barreira. A resposta do Bahia veio aos 13 minutos. Logo depois de entrar no lugar de Élber, Arthur Caíke fez boa jogada e finalizou para defesa de Paulo Victor.

Aos 16, Jean Pyerre sentiu contusão e deu lugar para Luan. Três minutos depois, Alisson recebeu na esquerda, passou por dois marcadores e finalizou rasteiro no cantinho de Douglas Friedrich, que não conseguiu evitar o gol gremista.

Precisando do empate, o Bahia se lançou para frente dando espaço para o contra-ataque do Grêmio. Aos 27, Alisson desceu em velocidade e foi derrubado por Moisés. O árbitro assinalou pênalti, mas voltou atrás depois de consultar o VAR e viu que a falta foi fora da área. O lateral baiano, porém, acabou sendo expulso por ser o último homem.

Na cobrança da falta, Luan bateu por cima da barreira e Douglas Friedrich espalmou para escanteio. Aos 39, quase o empate do Bahia. Nino Paraíba cruzou e Fernandão cabeceou rente a trave de Paulo Victor, que só observou.

Nos acréscimos, os gremistas pediram pênalti após a bola tocar na mão de Nino Paraíba dentro da área. O árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado consultou o VAR e nada marcou. Depois disso, o time gaúcho se segurou e comemorou a classificação com o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Bahia recebe o Cruzeiro, às 17 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Grêmio tem o clássico contra o Internacional, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 x 1 GRÊMIO

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Elton (Shaylon) e Eric Ramires (Fernandão); Artur, Élber (Arthur Caíke) e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Rômulo), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Luan); Alisson (Pepê), Everton e André. Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Alisson, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto, Fernandão, Gregore e Elton (Bahia); Kannemann, Everton, Matheus Henrique e Maicon (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Moisés (Bahia).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 1.349.590,50.

PÚBLICO - 46.341 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).