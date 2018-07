Grêmio supera Vitória na Fonte Nova e volta a sonhar com Libertadores

O Grêmio freou o ímpeto do Vitória na noite desta quarta-feira e voltou a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, ao derrotar o time baiano por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Jailson, no início do segundo tempo, anotou o único gol da partida, em favor da equipe gaúcha, que ainda tenta fugir da irregularidade sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

O Grêmio chegou aos 43 pontos, na sétima colocação, e só não entrou no G-6 porque o Atlético Paranaense buscou a virada sobre a Chapecoense, por 3 a 1, em casa. O time de Curitiba é o sexto colocado, com 45, dentro da nova zona de classificação à Libertadores, em razão das recentes mudanças implementadas pela Conmebol na competição continental.

Já o Vitória perdeu uma posição na tabela. Passou do 13º para o 14º lugar, por causa do saldo de gols inferior ao do São Paulo, que ainda joga nesta quarta. Com 35 pontos, o time baiano segue preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento.

O JOGO

No embalo da goleada sobre a Chapecoense, fora de casa, na rodada passada, o Vitória tentou impor pressão nos minutos iniciais. Na base da correria, principalmente na velocidade de Marinho, o time baiano cercou a defesa gaúcha, que não vem demonstrado solidez nos últimos jogos.

Tudo em vão no primeiro tempo. O Vitória praticamente só levou perigo de fato aos 20 minutos, quando Marinho levantou na área e Kieza escorou de cabeça. O goleiro Marcelo Grohe desviou e a bola acertou a trave. No rebote, o Grêmio afastou, recuperando-se do susto.

Todas as outras boas chances de gol na etapa inicial vieram do Grêmio. Aos 11, Henrique Almeida, cara a cara com o goleiro, bateu em cima de Fernando Miguel e desperdiçou grande oportunidade. Sete minutos depois, a torcida local silenciou quando Ramiro mandou para as redes. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento.

Nos minutos finais, a correria do Vitória no início cobrou seu preço e o Grêmio aproveitava o cansaço do rival para chegar ao ataque com mais facilidade. Assim, aos 35, o time gaúcho perdeu grande chance num improvável bate-rebate dentro da pequena área. Aos 44, Henrique Almeida investiu pela linha de fundo, deu belo drible no marcador e cruzou rasteiro. Kanu tirou quase em cima da linha.

O Grêmio começou o segundo tempo com Bruno Grassi na vaga de Marcelo Grohe. O goleiro titular vinha reclamando de dores no pé esquerdo desde a metade do primeiro tempo e foi trocado no intervalo. Antes do intervalo, o Vitória já havia perdido Marinho, com dores musculares - Vander foi seu substituto.

Depois de "bater na trave" em jogadas mais trabalhadas na etapa inicial, o Grêmio abriu o placar aos 7 minutos da segunda etapa em lance de bola parada. Douglas cobrou falta na área e Jailson desviou para as redes.

Em desvantagem, o Vitória tentou retomar a correria do início, enquanto o Grêmio recuava. A partir dos 20 minutos, os visitantes só ameaçavam em contra-ataques, abdicando da armação - Everton, que entrara no lugar de Henrique Almeida, perdeu as melhores oportunidades. O time mandante, por sua vez, sofria com a falta de objetividade, sem conseguir evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Grêmio tentará emplacar uma sequência de triunfos ao enfrentar o Atlético-PR no dia 13 (quinta-feira), em Porto Alegre. Pela mesma 30ª rodada, o Vitória visitará a Ponte Preta, em Campinas, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 1 GRÊMIO

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon, Diego Renan; Willian Farias (Euller), Marcelo, Tiago Real (Serginho); Marinho (Vander), Kieza e Zé Eduardo. Técnico: Argel Fucks.

GRÊMIO - Marcelo Grohe (Bruno Grassi); Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Iago; Walace, Jailson, Ramiro, Douglas; Pedro Rocha (Wallace Reis) e Henrique Almeida (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Jailson, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iago, Kannemann, Vander, Pedro Rocha, Kanu e Willian Farias.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).