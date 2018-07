Grêmio tem dúvida no ataque para encarar Corinthians

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho tem uma dúvida no ataque e só vai revelar o time titular minutos antes da partida desta quarta-feira, quando o Grêmio visita o Corinthians, a partir das 21h50, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Kleber, que jogou bem contra o Fluminense e marcou um gol na vitória de domingo, disputa vaga com o chileno Vargas, que volta de suspensão - o outro titular do ataque gremista é o argentino Barcos.

Enquanto isso, o meia uruguaio Maxi Rodríguez foi cortado da viagem a São Paulo porque os três estrangeiros escolhidos pelo treinador para a partida desta quarta-feira foram Barcos, Vargas e o paraguaio Riveros.

O volante Souza, recuperado de lesão no púbis, ficará no banco de reservas, enquanto o zagueiro Rhodolfo, recém-chegado do São Paulo, foi relacionado pela primeira vez - ele ficou com a vaga de Cris, que está em má fase.

Com a vitória sobre o Fluminense no domingo, o Grêmio chegou aos 15 pontos, na sétima posição do Brasileirão. Agora, espera dar mais uma demonstração de força, tentando ganhar do Corinthians em pleno Pacaembu.