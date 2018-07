Grêmio tem volta de Giuliano em treino, mas Fernandinho vira baixa

O elenco do Grêmio realizou nesta manhã de sexta-feira o último treino visando o duelo contra o Criciúma, fora de casa, neste sábado, às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade da atividade foi a presença do meia Giuliano, que vinha sendo poupado por causa de dores no púbis e fez o primeiro treinamento com os seus companheiros nesta semana.

Com isso, Giuliano foi relacionado para viagem até Criciúma e deverá figurar como opção de banco da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Felipão, porém, acabou ganhando um desfalque de última hora para este próximo duelo. O atacante Fernandinho deixou o gramado do Estádio Olímpico ainda no aquecimento do treino após reclamar de um desconforto no joelho esquerdo.

Com Giuliano como opção e agora sem poder contar com Fernandinho, Felipão não deu pistas da equipe que mandará a campo diante do Criciúma, pois nesta sexta comandou apenas um descontraído rachão disputado em apenas uma das metades do gramado.

Fernandinho, por sinal, será a única baixa do time para o confronto em Santa Catarina, onde Felipão deverá repetir a mesma escalação da equipe que goleou o Inter por 4 a 1, no clássico do último domingo, na Arena Grêmio. Se isso se confirmar, o time irá a campo com Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Fellipe Bastos, Walace e Luan; Dudu e Barcos.

O Grêmio ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 57 pontos, e precisa vencer o Criciúma para se manter no G4 sem depender de outros resultados, pois Atlético-MG, Corinthians e Inter têm a mesma pontuação e estão na briga direta por uma vaga na Copa Libertadores. O Fluminense, por sua vez, vem logo atrás, com 54 pontos.