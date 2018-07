Grêmio tem volta de Luan e ausência de Lucas Barrios em treino

O grupo do Grêmio contou com o reforço do atacante Luan no treino desta quarta-feira, em preparação para o jogo contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atacante Lucas Barrios ainda não se apresentou ao time gaúcho. Ambos estiveram com suas seleções nas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo nos últimos dias.

Luan estava com a seleção brasileira em Barranquilla, na Colômbia. O Brasil empatou com a equipe da casa por 1 a 1, na noite de terça-feira. O atacante fez seu retorno nesta quarta e chegou a tempo de participar do treino comandado pelo técnico Renato Gaúcho, em Porto Alegre.

Barrios, por sua vez, defendeu a seleção paraguaia na derrota para o Uruguai, em Assunção. Ele vai se juntar ao time gaúcho somente no Rio de Janeiro, onde o Grêmio enfrentará o Vasco em São Januário. A delegação gremista viajará para a capital fluminense na tarde desta quinta.

O grupo gremista fez dois trabalhos técnicos nesta quarta. No primeiro, Renato Gaúcho dividiu o elenco em quatro grupos em campo reduzido, onde faziam disputas de bola no centro do gramado, com finalizações logo em seguida. Na sequência, o grupo foi dividido em dois times, que se enfrentaram.

Na equipe considerada titular, o treinador sacou Marcelo Grohe, Edílson e Ramiro, que atuaram entre os reservas. O time principal foi escalado com: Paulo Victor; Léo Moura, Bressan, Kannemman, Bruno Cortez; Michel, Arthur e Kaio, Luan, Arroyo; Fernandinho e Beto da Silva.

Renato Gaúcho não indicou se esta será a formação para o duelo no Rio de Janeiro. É possível que poupe mais jogadores pela proximidade do primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, quatro dias depois, novamente no Rio.

Por causa dos dois jogos em sequência na cidade, a delegação do Grêmio permanecerá no local, após o jogo contra o Vasco, e seguirá no Rio até o jogo do Botafogo.

REFORÇO NO BID - Anunciado no Grêmio no início desta semana, o volante Cristian foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Desta forma, está liberado para reforçar o time gaúcho diante do Vasco no fim de semana. No treino, Cristian atuou entre os reservas.