Grêmio teme ser punido após briga entre torcedores na arquibancada

SÃO PAULO - A confusão entre os torcedores do Grêmio, ocorrida nesta quinta-feira antes da partida contra o Nacional, do Uruguai, faz a diretoria do clube gaúcho temer por punições severas ca Conmebol. O receio do time brasileiro está ligado à possibilidade de enfrentar o San Lorenzo em casa, nas oitavas de final da Libertadores, com os portões fechados, ou mesmo em outro estádio - não está descartada a punição com perda de mando de campo.

O incidente, contudo, não foi relatado na súmula pelo árbitro boliviano Oscar Maldonado. Em contrapartida, Juan Rojas, delegado da Conmebol, gravou a briga de próprio punho, com seu celular. De acordo com o dirigente, as imagens serão anexadas ao relatório disciplinar da partida. Provavelmente também, o árbitro será punido por não ter registrado o ocorrido.

O Grêmio está na mira da Confederação Sul-Americana desde 30 de janeiro do ano passado, quando uma mureta da Arena Grêmio desabou e 11 torcedores caíram no fosso, provocando algumas lesões graves. Segundo a condicional, que dura até março de 2015, qualquer novo incidente dentro ou fora de seu estádio será responsável por uma punição.

BRIGA

A confusão nas arquibancadas da Arena Grêmio começou antes mesmo da partida começar. O desentedimento ocorreu entre os próprios torcedores gremistas. Segundo a Rádio Gaúcha, a confusão foi iniciada após uma tentativa de homenagem a um torcedor, morto em acidente de moto. Integrantes da torcida teriam tentando colocar a faixa em um local onde já havia outra. Bastou para as agressões começarem.

No total, 26 torcedores foram detidos pela polícia - três deles estavam proibidos de entrar em estádios por causa de outras brigas. O Grêmio ganhou a partida por 1 a 0.