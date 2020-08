Grêmio tenta aproveitar embalo do clássico para estrear bem no Brasileirão

Dono de um dos elencos mais valorizados do futebol nacional nos últimos anos, o Grêmio volta a disputar uma edição de Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. A estreia será neste domingo às 19 horas, contra o Fluminense, em Porto Alegre.

Mesmo com desfalques e apesar da saída do atacante Everton Cebolinha, negociado com o Benfica, o time do técnico Renato Portaluppi inicia a competição prometendo competitividade e embalado pela conquista do segundo turno do Campeonato Gaúcho sobre o rival Internacional.

O título estadual será decidido apenas nos dias 26 e 30 de agosto, por isso o clube tricolor poderá ter todas as atenções voltadas para as primeiras rodadas da Série A.

"É uma competição muito disputada, a gente sabe como é o Brasileiro. Você precisa de um elenco muito qualificado, e aqui no Grêmio a gente sempre tem um elenco qualificado para brigar por todas as competições. Por se tratar de um título que o Grêmio não conquista há muito tempo (1996), é sempre um objetivo nosso. Não é fácil, mas vamos em busca, sim", declarou o volante Maicon.

Para este primeiro compromisso, Renato Portaluppi não contará com o meia Matheus Henrique, substituído no intervalo do Gre-Nal com dor muscular, nem com Jean Pyerre, liberado para tratar de questões pessoais.

Após treinamentos especiais de recondicionamento físico, o experiente meia Thiago Neves está liberado e pode ser a solução para o setor criativo. Outra opção é Thaciano, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.

O técnico Renato Portaluppi ainda comanda um último treino preparativo na manhã deste sábado antes de definir a escalação que vai a campo contra o Fluminense.