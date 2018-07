Grêmio tenta contratar em definitivo Pará, do Santos

SÃO PAULO - O Santos pode perder o lateral-direito Pará em definitivo. O jogador está emprestado desde fevereiro para o Grêmio e, com o término do contrato para o fim deste mês, o clube gaúcho tenta adquirir os direitos federativos do atleta.

"O interesse do Pará é ficar no Grêmio e estamos negociando com o Santos para que ele possa continuar no time", afirmou o agente do jogador, Bruno Paiva. Pará tem contrato com o Santos até agosto de 2013 e caso não acerte sua situação com o clube da Vila Belmiro, seis meses antes do término, poderá sair sem custo.

Pará chegou ao Santos em 2008 e, como titular, foi campeão paulista e da Copa do Brasil, em 2010. No ano seguinte esteve no grupo que ganhou a Copa Libertadores e disputou o Mundial de Clubes.

Nos últimos dias, os dois clubes também estiveram envolvidos na disputa por um jogador, o atacante Willian José, do São Paulo. O Grêmio levou a melhor e confirmou nesta quinta-feira a contratação.