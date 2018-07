Grêmio tenta desbancar líder Fluminense no Engenhão

O time gaúcho entra na 31ª rodada do Brasileirão como terceiro colocado, com 57 pontos, e persegue o vice-líder Atlético-MG, que tem 59, e o próprio Fluminense, líder com 68.

A escalação do Grêmio para o jogo no Rio depende das condições do volante Souza, com dores no tornozelo direito, e do atacante Marcelo Moreno, que volta da seleção boliviana poucas horas antes da partida no Engenhão. Se forem vetados pelos médicos do clube, eles serão substituídos por Fernando e por Leandro ou André Lima.

Enquanto isso, o zagueiro Gilberto Silva, o meia Elano e o atacante Kleber, que não enfrentaram o Botafogo na rodada passada, estão de volta ao time.

Jogador mais experiente do elenco gremista, o meia Zé Roberto acredita que a receita para vencer o líder Fluminense é jogar de igual para igual, com cuidados defensivos, mas sempre procurando a vitória.