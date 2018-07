Grêmio tenta driblar a crise diante de Ronaldinho Gaúcho

Para piorar as coisas para o Grêmio, o adversário deste sábado é a sensação do momento no futebol brasileiro. E ainda conta com Ronaldinho Gaúcho, que tinha proposta gremista, mas preferiu acertar com o clube carioca em janeiro. Assim, virou persona non grata no Olímpico. E hoje vive uma boa fase com a camisa do Flamengo. Além disso, o técnico Julinho Camargo não contará com o lateral-direito Gabriel, contundido, o meia Douglas, com amidalite, e o atacante Miralles, suspenso.

Diante da difícil missão, os gremistas tratam de apostar nos detalhes para dar a volta por cima. O volante Gilberto Silva diz que momentos como o atual também são uma oportunidade para o time começar a conseguir bons resultados. Também sugere que todos estejam atentos a uma eventual relaxamento do Flamengo com a boa fase, para aproveitar qualquer "bobeira" do adversário e marcar gols.

A receita do veterano volante para evitar outra boa atuação de Ronaldinho Gaúcho é "muita atenção" com o craque e também com seus companheiros, para evitar que façam a bola chegar nele. E Gilberto Silva conhece bem o astro do Flamengo, com quem jogou muito tempo na seleção brasileira.

Julinho Camargo prefere lembrar que o Grêmio tem história e condições de "ir para a briga", sobretudo porque os jogadores estão cada dia mais adaptados ao estilo que ele tenta impor. O treinador deve deslocar Mário Fernandes para a lateral-direita e abrir vaga para Saimon entrar na defesa. Ele pode optar entre Adilson e Marquinhos para o lugar de Douglas. E Leandro deve jogar no ataque.