Grêmio tenta encerrar jejum de vitórias para seguir na briga por vaga no G-4

Pressionado pela sequência de cinco partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 25.ª rodada, tentando encerrar o incômodo jejum para não se afastar ainda mais das primeiras posições do torneio.

Com 37 pontos, o time gaúcho viu o sonho de conquistar o título nacional ficar distante com a série negativa, pois já está a 10 do líder Palmeiras. Mas ao menos obter a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores ainda é uma meta real, pois, em sexto lugar, o time está a apenas três do G4.

Para isso, ocorrer, no entanto, o Grêmio sabe que precisa de uma reação imediata. No último fim de semana, o empate com o Palmeiras, em casa, foi encarado pelo técnico Roger Machado como uma evolução para um time que havia sido goleado pelo Coritiba dias antes, mas a falta de eficiência nas finalizações voltou a ser criticada e não diminuiu a turbulência no clube.

Em busca de um reação, o Grêmio não poderá contar em Campinas com o meia Douglas, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E a sua vaga será ocupada por Negueba, recuperado de lesão. De resto, o time deverá ser o mesmo que encarou o Palmeiras no último fim de semana - o volante Walace chegou a ser dúvida por causa de dores no quadril, mas está confirmado.

Roger Machado, porém, enfrentou problemas na preparação do Grêmio, que não pôde realizar nenhum treino técnico e tático nos últimos dias, pois a forte chuva impediu os jogadores de irem a campo nesta terça-feira, antes da viagem para Campinas. O time, no entanto, sabe que isso não poderá servir como desculpa nesta quarta, quando tentará voltar a vencer a Ponte Preta, como fez no primeiro turno do Brasileirão, quando triunfou por 1 a 0, em Porto Alegre.