Grêmio tenta evitar 3º rebaixamento e Santos e São Paulo buscam vaga na pré-Libertadores

A 38ª e última rodada do Brasileirão tem grande importância para 12 dos 20 clubes. Todos entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30, para encerrar suas trajetórias no torneio nacional. Como o título já está definido depois que o Atlético Mineiro sagrou-se bicampeão com antecedência, as principais disputas na rodada derradeira do certame são a briga pelas últimas vagas na Libertadores 2022 e Copa Sul-Americana, que inclui Santos e São Paulo, e a luta para escapar do rebaixamento. O protagonista deste calvário é o Grêmio, por um fio de descer à Série B pela terceira vez em sua história.

Será uma quinta-feira triste ou de alívio para Bahia, Cuiabá, Grêmio ou Juventude. Dois deles serão rebaixados e se juntarão a Chapecoense e Sport. Na parte de cima, há oito candidatos para as últimas três vagas da Libertadores 2022 - uma para a fase de grupos e duas para as etapas préliminares. Os que não forem à principal competição do continente jogarão a Sul-Americana, com exceção do 16º colocado e dos quatro rebaixados.

O Grêmio poderia ter caído na 36ª rodada, mas ganhou sobrevida ao superar o São Paulo, empatar com o Corinthians e ser beneficiado com a derrota do Juventude no Morumbi. Porém, a possibilidade de o clube gaúcho jogar a segunda divisão nacional pela terceira vez ainda é grande. O time de Vagner Mancini, 18º colocado, com 40 pontos, precisa vencer o campeão Atlético-MG, que vai atuar com reservas, e terá de torcer para que Bahia e Juventude percam. Os dois somam 43 pontos e ocupam 16ª e 17ª posições, respectivamente.

"Enquanto há esperança, nós vamos lutar. Dependemos de alguns resultados, mas o Grêmio ainda tem chance. Eu acredito muito nisso ainda", disse o técnico Vagner Mancini, ainda esperançoso.

O Corinthians teve a chance de rebaixar o Grêmio na rodada anterior, mas não o fez. O time gaúcho, no entanto, ainda depende do rival paulista porque a equipe de Sylvinho encara o Juventude no Alfredo Jaconi. O Bahia, outro concorrente do Grêmio contra o descenso, visita o Fortaleza no Castelão.

O Cuiabá é o que corre o menor risco de retornar à Série B. O clube do Mato Grosso chegou aos 46 pontos ao superar o Fortaleza na segunda-feira e precisa somar mais um para se salvar. Mesmo se tropeçar no seu último compromisso pode se manter na elite, caso seus rivais não sejam bem sucedidos.

O rival do Cuiabá em seu último compromisso é o Santos, aliviado por eliminar qualquer risco de queda. O Brasileirão distribui tantas vagas para os torneios continentais que o clube da Vila Belmiro e o São Paulo saíram da condição de ameaçados pela degola ao posto de assegurados na Sul-Americana. E os times de Fábio Carille e Rogério Ceni, com 49 e 48 pontos, respectivamente, querem mais. Podem, ainda, garantir um lugar na fase prévia da Libertadores. Para isso, terão de vencer Cuiabá e América-MG e torcer para seus concorrentes tropeçarem.

Serão nove clubes brasileiros na próxima edição da principal competição do continente, sendo que seis deles já estão garantidos: Palmeiras e Athletico-PR, campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Fortaleza.

Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo jogam nesta quinta a fim de garantir os últimos lugares no torneio continental, mesmo que seja nas etapas prévias.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda as probabilidades das equipes no Brasileirão, os favoritos a garantirem um lugar na Libertadores são Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG. Eles ocupam atualmente um posto entre os oito primeiros. São sexto, sétimo e oitavo, respectivamente.

O time de Bragança tem 53 pontos, e a equipe carioca, 51. Os mineiros somam 50, bem como o Atlético-GO, que derrotou o Inter de virada no Beira-Rio na última segunda-feira e se fortaleceu nessa briga. O Ceará é outro a aparecer com 50. Mais abaixo, estão Santos (49), Inter (48) e São Paulo (48).

Na rodada final, o Fluminense recebe a lanterna e já rebaixada Chapecoense, o Bragantino faz duelo direto pela vaga com o Inter em casa, o América-MG recebe o São Paulo em outra partida que opõe dois postulantes a irem ao torneio continental, o Ceará visita o despreocupado Palmeiras na capital paulista, e o Atlético-GO encara o Flamengo em Goiânia.

Flamengo e Palmeiras já asseguraram a segunda e terceira posições, respectivamente, e jogam o seu último compromisso com reservas. O time alviverde, aliás, faz isso desde a 36ª rodada, uma vez que o elenco ganhou férias após a conquista do tri da Libertadores.

Nove dos dez confrontos têm importância para a conclusão da competição. Nada há nada em jogo apenas em Sport x Athletico-PR, que se enfrentam no Recife. O time pernambucano já está rebaixado e o clube paranaense não corre mais risco. Com isso, pode se concentrar nas finais da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

Veja os jogos e os locais da última rodada do Brasileirão:

Quinta-feira, às 21h30

Fluminense x Chapecoense - Maracanã

Palmeiras x Ceará - Arena Barueri

Santos x Cuiabá - Vila Belmiro

América-MG x São Paulo - Arena Independência

Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio

Fortaleza x Bahia - Arena Castelão

Sport x Athletico-PR - Arena Pernambuco

Red Bull Bragantino x Internacional - Nabi Abi Chedid

Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi

Atlético-GO x Flamengo - Antônio Accioly