Grêmio tenta manter boa fase no reencontro com Santos

Um dos destaques do time, o lateral-esquerdo Zé Roberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Luiz Felipe Scolari vai esperar até a hora do jogo para anunciar o substituto. Os candidatos são Breno e Pará, que seria deslocado da lateral direita e abriria vaga para Matías Rodriguez. Os volantes Edinho e Riveros estão recuperados de contusões e podem aparecer substituindo Ramiro e Matheus Biteco.

Além de crucial para as pretensões dos dois times, o jogo marca o reencontro do goleiro Aranha com a torcida tricolor. No mais recente confronto entre os dois times, pela Copa do Brasil, no dia 28 de agosto, alguns torcedores gremistas agrediram o jogador do Santos com insultos raciais. Por causa do episódio, o clube gaúcho foi excluído da competição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no último dia 3. O Grêmio recorreu ao Pleno, que vai julgar o caso no próximo dia 26.

Entre os argumentos apresentados pelo clube gaúcho estão as campanhas que já vinha promovendo contra o racismo antes do episódio, a decisão de proibir as atividades da torcida organizada Geral dentro da Arena Grêmio e a colaboração com a polícia para identificar torcedores que cometeram atos racistas.

Para evitar ser prejudicado por eventuais novas ofensas a Aranha ou jogadores adversários, e também para evitar mais desgastes à imagem do clube, o Grêmio montou operação especial de controle dos torcedores. A venda de ingressos para a arquibancada norte, onde a Geral costumava ficar e de onde partiram os gritos contra Aranha, foi limitada a um por pessoa, somente pela internet, e não quatro, inclusive na bilheteria, como nos jogos anteriores. O setor será vigiado por um número maior de câmeras e também terá seguranças infiltrados para rápida identificação de eventuais transgressores.