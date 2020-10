Grêmio tenta manter o bom retrospecto na Vila Belmiro diante do Santos

Ganhar do Santos na Vila Belmiro não é nada fácil. O time ficou mais de um ano sem perder no estádio entre 2018 e 2019. Foi o Grêmio quem acabou com a marca, na edição passada do Brasileirão. Neste domingo, os gaúchos voltam ao estádio, às 16 horas, dispostos a manter o ótimo retrospecto recente diante do rival.

Depois de desencantar diante do Coritiba e dar um salto na classificação, o time gaúcho espera somar um novo bom resultado para começar a "fazer sombra" no bloco de cima da tabela. Triunfo na Vila Belmiro significará figurar entre os 10 primeiros.

No Brasileirão do ano passado o Grêmio não apenas ganhou na Vila Belmiro, como colocou o rival em pequena crise após vitória maiúscula por 3 a 0. Nos dez últimos jogos lá, somou pontos em oito, vencendo três vezes.

Depois de "quase" retomar ao time titular duas vezes, desta vez Maicon não é mais dúvida. Recuperado de lesão muscular, assume a vaga do suspenso Matheus Henrique. Assim como Alisson, que foi poupado frente o Coritiba por causa do desgaste físico, retorna.

As maiores dúvidas de Renato Gaúcho passam pelas laterais. Na direita, Orejuela deu lugar a Victor Ferraz no meio de semana. Pode retornar em Santos. Já na esquerda, Diogo Barbosa substituiu o titular Bruno Cortez muito bem, com direito a assistência, e pode ganhar nova chance.

O Grêmio tem um jogo a menos na competição e tenta engatar série de vitórias para tentar encostar no G4, ainda um sonho distante.