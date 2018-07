Grêmio tenta repetir 2015 para surpreender o Atlético-MG em BH O Grêmio visita o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com o objetivo de repetir o jogo perfeito da reta final da última edição do Campeonato Brasileiro. Na época, o time gaúcho venceu por 2 a 0 e desbancou a equipe mineira da liderança. O Corinthians assumiu a ponta e seguiu líder até garantir a taça.