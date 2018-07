Grêmio tenta se adaptar ao campo com grama sintética O Grêmio reclamou bastante e chegou a pedir a mudança do local do jogo contra o Cruzeiro de Porto Alegre pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mas não conseguiu tirar a partida deste sábado do Estádio Passo D''Areia, um campo com grama sintética. Assim, restou ao elenco gremista se adaptar ao gramado diferente.