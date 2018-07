Grêmio tenta se reabilitar no Brasileirão contra o Corinthians Amargando uma derrota contra o Cruzeiro, o técnico Luiz Felipe Scolari terá que se desdobrar para compor o time do Grêmio no jogo contra o Corinthians, neste domingo, às 19h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube tricolor gaúcho está com dois jogadores impedidos de atuarem e ainda há a possibilidade do capitão Barcos ficar em Porto Alegre em razão de problemas médicos.