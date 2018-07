Grêmio tenta vitória na Bahia para colar no Atlético-MG

PORTO-ALEGRE - O Grêmio tenta recuperar o terreno perdido após três empates consecutivos contra o Bahia, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador. O clube gaúcho é o terceiro colocado, com 59 pontos, e ainda quer o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. O concorrente a ser alcançado é o Atlético Mineiro, que tem 63 pontos. A vitória também é imprescindível porque o São Paulo, que é quarto colocado com 55 pontos, começa a se aproximar no retrovisor.

Dois veteranos que têm se destacado na temporada do Grêmio ficarão fora do jogo. O zagueiro Gilberto Silva, com dores musculares, será preservado. O meia Zé Roberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Naldo está escalado para recompor a defesa.

No meio de campo, no entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo manterá a dúvida até a hora do jogo. Marco Antonio é favorito para a vaga de Zé Roberto, mas Marquinhos pode surgir como surpresa.