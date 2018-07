Grêmio terá Barcos e Giuliano, mas sofre três baixas

O Grêmio enfrentará o Corinthians neste domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, cheio de mudanças. Por um lado, o técnico Luiz Felipe Scolari pode comemorar os retornos de Giuliano e Barcos, recuperados de problemas físicos. Por outro, não poderá contar com Edinho, Lucas Coelho e Riveros, lesionados.

Barcos foi desfalque do Grêmio nas duas últimas partidas, mas já havia treinado normalmente na última sexta. Giuliano, por sua vez, não atuou contra o Cruzeiro na quinta e não treinou na sexta. Neste sábado, no entanto, participou normalmente da atividade na Arena e foi relacionado para o jogo. Resta saber apenas se será titular ou ficará como opção no banco.