Grêmio terá defesa reserva para enfrentar o São Paulo

O técnico Renato Gaúcho não antecipou a escalação gremista, mas demonstrou satisfação com a formação que empatou com o Corinthians por 0 a 0, na última quarta-feira, no Pacaembu, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, ele montou o time com três volantes e três atacantes, recuando um deles para participar da armação de jogadas. Agora, se optar por jogar com dois atacantes, o meia Zé Roberto pode entrar no lugar do chileno Vargas ou do argentino Barcos.

Como só conseguiu dois empates nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Grêmio viu suas chances de alcançar o líder Cruzeiro ficarem reduzidas a uma mera hipótese matemática. Mas o clube gaúcho ainda tem boas chances de se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem. Está em quarto lugar, com 39 pontos - o primeiro colocado tem 50 -, e não corre o risco de perder a posição nesta 24ª rodada.