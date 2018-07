Grêmio terá retorno de Souza e Kleber contra o Santos

Ambos são considerados titulares e estavam em campo na maioria das sete vitórias que o Grêmio conseguiu nos últimos nove jogos. Os substitutos Ramiro e Vargas terão de esperar por nova chance para lutar por posição no time principal. Gabriel segue na defesa enquanto Werley não volta.

O Grêmio chegou a sonhar com a possibilidade de entrar na briga pelo título, mas viu as suas chances se reduzirem com os resultados do final de semana. O clube é o terceiro colocado, com 37 pontos - nove atrás do líder Cruzeiro. Mesmo com vitória, não avança qualquer posição nesta rodada. Com derrota, no entanto, corre o risco de ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que tem 35 pontos e pega o Flamengo nesta quinta.