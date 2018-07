Grêmio terá volta de 2 em semifinal, mas Geromel e Wallace Oliveira são baixas O Grêmio terá quase a sua força máxima no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Contando com as voltas de Douglas e Marcelo Oliveira, que foram poupados da última partida, o técnico Roger terá como únicos desfalques no duelo diante do Juventude, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, o zagueiro Geromel, acometido por caxumba, e o lateral-direito Wallace Oliveira, com gastroenterite.