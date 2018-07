Grêmio terá zaga reserva para partida contra o Santos

Em um jogo em que sabe que será insistentemente atacado, o Grêmio enfrentará o Santos com defesa reserva e improvisada nesta quarta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro, pela partida de volta da Copa do Brasil.

Por falta de opções, o técnico Silas deve deslocar o lateral-direito Edilson para o lugar de Neuton, contundido, na lateral esquerda. Com isso, Joilson entra na vaga pelo lado direito. Também estão afastados os zagueiros Rodrigo, por suspensão, e Mário Fernandes, com dores no ombro direito. Os substitutos serão Ozéia e Rafael Marques, respectivamente.

A situação é preocupante para os tricolores porque a defesa, desentrosada, encara o ataque mais afinado do momento no futebol brasileiro com a missão de não tomar gols. Como venceu o primeiro jogo por 4 a 3, o Grêmio se classifica para a decisão com um empate. Apesar disso, Silas garante que o time vai manter o padrão deste ano, com orientação de atacar. Foi assim que o Grêmio marcou gols em quase todos os jogos que disputou em 2010, inclusive fora de casa.

O treinador diz que não é hora de lamentar as ausências. "Temos que valorizar quem estará lá e lembrar que a vantagem na disputa é nossa", reiterou. O zagueiro Rafael Marques admite que a defesa que o Grêmio vai usar contra o Santos não teve tempo para trabalhar em conjunto, mas lembra que já foi parceiro de Ozéia em alguns jogos e muitos treinos e acredita que todos estão preparados para neutralizar o adversário.