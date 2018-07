Grêmio testa zaga reserva e pode poupar dupla titular na estreia

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira comandou um treino coletivo no Estádio Olímpico nesta quinta-feira e deu indícios da escalação do Grêmio para pegar o Atlético-PR, domingo, no Orlando Scarpelli, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Pedro Geromel e Bressan trabalharam ao lado dos titulares e podem ganhar uma chance.

A dupla de zaga reserva pode atuar neste domingo para poupar Rhodolfo e Werley, pensando na partida contra o San Lorenzo, quarta-feira que vem, na ida das oitavas de final da Libertadores. Outra possibilidade é que os titulares tenham treinado entre os reservas para serem testados contra atacantes mais fortes, com Barcos e Dudu.

Se a defesa é uma incógnita, o resto da escalação gremista está praticamente definido. Recuperado de contusão, o meia Zé Roberto voltou a treinar entre os titulares e deve ocupar a vaga de Alán Ruiz. O ataque mais uma vez terá apenas Barcos, com o meia Dudu sendo o homem mais próximo do argentino.

Ao longo da atividade desta quinta, Enderson chegou a testar o meia Rodriguinho, recém-contratado junto ao Corinthians, na vaga de Ramiro, mas o jogador deve ficar como opção para o segundo tempo. Assim, o Grêmio deve entrar em campo com: Marclo Grohe; Pará, Bressan (Werley), Geromel (Rhodolfo) e Breno; Edinho, Ramiro, Riveros, Zé Roberto e Dudu; Barcos.