Grêmio trabalha bola parada e deve estrear Erazo no domingo

O Grêmio encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o duelo com o Avenida, em Santa do Cruz do Sul, que será disputado neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. E a principal preocupação do técnico Luiz Felipe Scolari no último treinamento antes do duelo foi com as jogadas de bola parada.

Na atividade, Felipão ajustou o posicionamento dos jogadores gremistas, tanto na defesa como no ataque, nas cobranças de falta e de escanteio, com o lateral-direito Galhardo e o meia Douglas se revezando nos levantamentos da bola para a grande área.

Neste domingo, diante do Avenida, deverá ser a estreia do zagueiro equatoriano Erazo, contratado após passagem pelo Flamengo. Em compensação, Felipão não poderá contar com o volante Araújo.

Com três pontos, o Grêmio está na sexta colocação no Campeonato Gaúcho e tentará vencer o Avenida para se recuperar da derrota da última quarta-feira para o Aimoré.