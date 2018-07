Grêmio trabalha para ter Gabriel contra Botafogo O Grêmio inicia nesta terça-feira a sua preparação para o decisivo jogo com o Botafogo, domingo, em Porto Alegre, com uma preocupação em especial. Os três laterais-direitos do elenco da equipe gaúcha estão contundidos e podem obrigar o técnico Renato Gaúcho a realizar uma improvisação na última rodada do Campeonato Brasileiro.