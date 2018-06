Grêmio treina com força máxima, mas Renato mantém dúvida sobre vaga no meio

O elenco do Grêmio treinou com todos os titulares no gramado na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, mas o tipo de atividade realizada não trouxe nenhum indicativo da formação titular da equipe que enfrentará o Brasil de Pelotas neste domingo, às 16 horas, na arena gremista, no duelo de ida da final do Campeonato Gaúcho.

No treinamento, jogadores foram divididos em três grupos e não houve uma atividade tática normal, com uma provável escalação titular encarando uma outra reserva. Desta forma, o técnico Renato Gaúcho manteve a dúvida que existe em relação a quem começará jogando no meio-campo. Ainda não se sabe se ele manterá a dupla formada por Arthur e Maicon ou se promoverá o retorno de Jailson, que poderia retomar o seu lugar na equipe após ser poupado.

Jailson acabou sendo preservado da partida da última quarta-feira contra o Avenida, pelo duelo de volta da semifinal do Estadual, quando o Grêmio empatou por 1 a 1, fora de casa, e assegurou classificação à decisão por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0.

No treino desta sexta, Renato mesclou titulares e reservas nos três grupos de atletas que foram divididos e, após o treinamento, resolveu manter o mistério na entrevista coletiva que concedeu. Ele elogiou todas as peças à disposição e enumerou as qualidades destes atletas de meio-campo para despistar sobre qual será a sua escolha.

"É sempre bom o treinador ter várias opções e elas darem dor de cabeça. Pior é quando você olha para o lado e não tem ninguém. O grupo é altamente qualificado, muito bom. Realmente fico às vezes triste porque só podem entrar 11, tem gente, em algumas posições, que está muito bem. Qualquer um pode jogar, vou dar sempre a mesma resposta. Importante é que está todo mundo bem. As dúvidas estão na cabeça de vocês, na minha não tem nenhuma", afirmou o comandante, deixando claro que já sabe quem mandará a campo, mas só deverá revelar isso quando a escalação gremista for confirmada.

Na manhã deste sábado, a equipe tricolor fará o seu último treino para a decisão, mas a atividade será com portões fechados, sem acesso liberado à imprensa.

DIVISÃO DE INGRESSOS - Depois de inicialmente ter informado que liberaria apenas 800 ingressos para a torcida do Brasil de Pelotas para o primeiro duelo da final na sua arena, o Grêmio voltou atrás em sua decisão e nesta sexta-feira confirmou que fornecerá uma carga de 2 mil bilhetes.

O clube de Porto Alegre acabou cedendo depois que a direção do time do interior gaúcho reclamou publicamente da quantidade inicial de entradas para a sua torcida.

"Em nome dos valores desportivos e pela preservação de um bom ambiente para a final do Campeonato Gaúcho, Grêmio FBPA e Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas chegaram na manhã desta sexta-feira a um acerto sobre o número de ingressos destinado às suas torcidas.

Refazendo o acordo formulando anteriormente, o clube irá ceder ao Xavante 2 mil ingressos para a partida a ser realizada neste domingo na Arena e, como contrapartida, irá receber 1 mil ingressos para a final a ser disputada no estádio Bento Freitas, no próximo dia 8 de abril", informou o Grêmio, em nota publicada em seu site oficial.