Grêmio treina com retorno de Edílson, e Grohe mantém foco no Brasileirão

O lateral-direito Edílson treinou nesta terça-feira entre os titulares do Grêmio, no CT Presidente Luiz Carvalho, e alimentou as esperanças de retornar ao time titular tricolor para a partida diante do São Paulo, na próxima quinta, no Morumbi. Penalizado com cinco jogos sem poder atuar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atleta já cumpriu duas partidas de punição e espera pela efetivação de um pedido de efeito suspensivo sobre o gancho.

O técnico Renato Gaúcho fechou a primeira parte das atividades ao acesso da imprensa. Somente na segunda metade foi possível observar um coletivo com a participação de Edílson no time titular. Durante o treino, o lateral foi substituído por Wallace Oliveira.

A parte final do treino foi dedicada às jogadas de bola parada, com a entrada de Wallace Reis na zaga para a vaga de Kannemann, suspenso. Já no ataque, Everton se recuperou de uma amidalite e assumiu o lugar de Pedro Rocha.

GROHE MANTÉM FOCO NO BRASILEIRÃO - O Grêmio encara o Atlético-MG no próximo dia 23 pela partida de ida da final da Copa do Brasil, levando esperança de título à torcida tricolor. No entanto, o goleiro Marcelo Grohe pede que a equipe não se distraia e foque o Brasileirão com força máxima.

"O Renato tem nos passado para não deixarmos de lado o Brasileiro. Não tem como esconder a importância do jogo com o Atlético-MG, mas o foco hoje é na equipe do São Paulo", comentou o goleiro.

Como maneira de manter o foco no Brasileiro, após poupar titulares na partida diante do Sport, o Grêmio deve ir com suas principais peças para a partida no Morumbi. Assim, a escalação para a partida deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.