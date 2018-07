Grêmio treina com titulares e Marcelo Grohe será o único desfalque

PORTO ALEGRE - O Grêmio deverá ter força máxima para enfrentar o Caxias, quarta-feira, às 22h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Nesta terça-feira, o técnico Enderson Moreira comandou o último treino antes da viagem para a Serra e deu especial atenção ao time considerado titular, indicando que não deve optar por uma equipe mista.

Na primeira parte do treino no Estádio Olímpico, o elenco participou de atividades físicas. Depois, jogou o tradicional rachão. Num último momento, porém, Enderson dividiu o grupo e trabalhou cruzamentos, finalizações e bola parada com o grupo que atuou diante do Nacional, no meio de semana passado.

O único desfalque será o goleiro Marcelo Grohe, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Assim, o time para pegar o Caxias tem: Busatto; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Edinho; Ramiro, Riveros, Zé Roberto e Luan; Barcos.

"Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para as dificuldades. Tivemos um descanso importante para poder dar sequência ao trabalho. Estamos focados e vamos em busca da vitória", comentou o zagueiro Rhodolfo.