Grêmio treina em dia de retornos de Marcelo Grohe e Fernandinho Depois de vencer o Avaí no último sábado, o Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira e deu início à preparação para encarar o Cruzeiro nesta quarta, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. As principais novidades do dia ficaram por conta dos retornos do goleiro Marcelo Grohe e do atacante Fernandinho.