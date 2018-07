Grêmio treina em grama sintética na véspera de duelo na Arena da Baixada

Preocupado com as condições do gramado para o duelo de domingo, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio treinou neste sábado em um piso sintético idêntico ao que existe no estádio.

A atividade aconteceu no CT do Caju, casa do próprio adversário, onde o técnico Renato Gaúcho comandou um rachão e um exercício de chutes a gol, na tentativa de adaptar os jogadores ao tempo de bola do gramado sintético.

Embora o time gaúcho jogue quinta-feira pela Copa Libertadores, em casa, contra o Zamora, a expectativa é de que Renato Gaúcho escale força máxima, mantendo a escalação da vitória sobre o Fluminense, por 3 a 1, pelas oitavas de final Copa do Brasil.

Eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho e derrotado na última partida da Libertadores, o Grêmio reagiu e venceu suas duas últimas partidas, tanto na Copa do Brasil quanto na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo, por 2 a 0.

Assim, é provável que o time entre em campo neste domingo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.