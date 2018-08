Grêmio treina na Argentina e Renato pode optar por time com dois centroavantes

O Grêmio viajou para a Argentina nesta segunda-feira e já realizou um trabalho no CT do Boca Juniors de olho no duelo contra o Estudiantes, terça-feira, às 21h45, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O técnico Renato Gaúcho comandou um rachão. Mas antes de mandar os atletas a campo, ele deu uma pista de quem será o substituto de Everton no setor ofensivo. O jogador ainda não se recuperou de um problema muscular na coxa direita e ficará de fora da partida. As principais opções para seu lugar seriam Alisson e Marinho.

Mas, antes do trabalho, Renato reuniu dez atletas para uma conversa que durou cerca de dez minutos. Estavam presentes Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Cícero, Maicon, Ramiro e Luan; André e Jael. O lateral-esquerdo Bruno Cortez participou da parte final do bate-papo.

Na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 no sábado pelo Campeonato Brasileiro, Renato mandou a campo um time reserva e a dupla de ataque foi formada por Marinho e Jael, cada um marcou um gol. Alisson entrou no lugar de Marinho no decorrer da partida e se mostrou recuperado de lesão muscular que o afastou dos gramados por dois meses.