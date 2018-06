Grêmio treina na 'casa' do Boca Juniors e encerra preparação para a Recopa

O elenco do Grêmio realizou nesta terça-feira uma atividade no complexo Pedro Pompílio, no bairro de La Boca, em um centro de treinamentos anexo à "casa" do Boca Juniors, em Buenos Aires, e encerrou a sua preparação para a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Independiente, nesta quarta, às 22 horas (de Brasília), no estádio Libertadores de América, em Avellaneda (região metropolitana da capital argentina).

+ Renato define relacionados do Grêmio para jogo da Recopa sem Arthur e Madson

O treinamento contou com todos os atletas relacionados. E, na atividade, o técnico Renato Gaúcho orientou um trabalho técnico de troca de passes e movimentação. Em seguida, como ocorre tradicionalmente, ele coordenou um rachão.

Além de comandar o treinamento dos jogadores de linha, Renato Gaúcho também auxiliou o preparador de goleiros Rogério Godoy na atividade com Marcelo Grohe e Paulo Victor, arqueiros relacionados para a Recopa Sul-Americana.

Depois da atividade, o elenco do Grêmio ainda foi convidado para conhecer La Bombonera, o mítico estádio do Boca Juniors. Por fim, retornou ao hotel e iniciou o descanso para a primeira decisão da temporada.

A Recopa Sul-Americana envolve o campeão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O duelo da volta será no próximo dia 21, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.