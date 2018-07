Grêmio treina no Rio e encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

O elenco do Grêmio mais uma vez treinou na Gávea, no Rio de Janeiro, e encerrou neste domingo sua preparação para a partida contra o Cruzeiro, segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

E o jogo, aliás, será muito importante para o time gaúcho. Com o empate deste domingo com o Coritiba, por 0 a 0, o Corinthians alcançou os 20 pontos. Assim, se vencer nesta segunda, o Grêmio chegará a 21 e assumirá a liderança do Brasileirão.

Ciente da importância do duelo, o técnico Renato Gaúcho apostou em uma logística inusitada: depois de vencer o Fluminense na quinta, por 2 a 0, o elenco permaneceu no Rio, de onde viaja ainda nesta tarde para Belo Horizonte.

Poupados do treino de sábado, os titulares trabalharam normalmente neste domingo, em uma atividade que exercitou posse de bola, cruzamentos e finalizações. Além disso, também com a presença de Renato Gaúcho e do preparador físico Rogério Dias, os atletas disputaram um rachão.